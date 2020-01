5 verdades y mentiras acerca de la hidratación

Básicamente las células no funcionan sin agua, por lo cual es importante mantener una hidratación apropiada. Sin embargo hay muchos mitos con respecto a esto que resultan perjudiciales para la salud y que se acentúan en los días en los que las temperaturas son altas. El portal harmonia.la indica cinco de los más frecuentes.



1. Si tu orina es más oscura de lo normal es un signo de que estás deshidratado.

Mentira. Esto no necesariamente es así, ya que el color de la orina también puede ser afectado por algunas comidas con los espárragos y el betabel.



2. Tomar 8 vasos de agua al día mantiene la piel hidratada y joven.

Mentira. Tomar agua de más no mejora la piel de las personas que ya tienen buenos niveles de hidratación. Si a pesar de beber suficiente agua tienes piel seca es mejor que consideres otra opción para hidratarla.



3. La buena hidratación previene los cálculos renales.

Verdadero. La buena hidratación juega un papel para prevenir la formación de cálculos renales, además de contrarrestar el estreñimiento y la asma desencadenada por actividad física. También puede ayudar a prevenir enfermedades vasculares como embolias o presión bajo. Esto es particularmente importante para quienes sufren de diabetes.





4. Es importante mantenerte hidratado durante el ejercicio.

Verdadero. Para los atletas es de fundamental importancia reponer los líquidos que están perdiendo a causa de la actividad física. Sin embargo pasarse de las cantidades adecuadas de agua también tiene sus riesgos, ya que no se debe de consumir más agua de la que los riñones es capaz de procesar. El exceso de líquidos hace que las células se inflamen y los niveles de sodio y electrolitos en la sangre bajen , lo cual no es bueno para tu salud. Si quieres saber más sobre la importancia de la hidratación durante el ejercicio puedes consultar lo que escribimos aquí.



5. No hidratarse adecuadamente puede tener consecuencias físicas y mentales.

Verdadero. De acuerdo a estudios realizados en el “Laboratorio de Rendimiento Humano de Connecticutt” la deshidratación puede causar dolores de cabeza, fatiga, ansiedad y también afectar nuestra concentración, tiempo de reacción, capacidad de aprendizaje, memorización y estado de ánimo.