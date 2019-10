Quintana pide agencia de inteligencia ante 'ataques'

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, abrió la necesidad de crear una "institución de inteligencia estatal" para contrarrestar los ataques al Estado. El caso Gabriela Zapata revive las tesis que tiene el Gobierno sobre "golpe blando" al mandato de Evo Morales.



"Desafortunadamente el Estado carece de instituciones de inteligencia estatal, si hay un reglón pendiente es su capacidad de autodefensa, y este es un caso que nos va a obligar por responsabilidad gubernamental y estatal a construir una agencia, una institucionalidad destinada a la protección del Estado", afirmó la autoridad en entrevista radio Patria Nueva.



Agregó que esa instancia estará destinada a "identificar, prevenir y contener este tipo de ataques alevosos, rabiosos", como el registrado con la denuncias por tráfico de influencias hacia el primer mandatario y su ex novia, que era gerente de la empresa China CAMC.



La autoridad criticó además el papel de los medios de comunicación en este caso, señalando que es "terrible que CNN haya entrevistado a Valverde como periodista, obviando su pasado gringo y narcotraficantes. CNN se ha convertido en un palo blanco, al igual que los medios que dan aval a sus versiones".



Quintana arremetió contra Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, señalando que ambos "no modificaron su relación inescrupulosa" con el narcotráfico; en el caso del jefe de UN, con Isaac “Oso” Chavarría y Carlos Valverde, y el líder del PDC con el periodista cruceño.



"A Estados Unidos no le va a convenir nunca que Bolivia tenga acceso a las costas del Pacífico, no le va a convenir nunca que sea el nexo para impulsar la alianza con la economía asiática", dijo sobre lo que a su juicio es un intento de perjudicar la cooperación económica China.