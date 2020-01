Droga que probó Prince es 50 veces más poderosa que la heroína

Varias píldoras tomadas de la finca de Prince en Paisley Park tras su muerte eran fármacos falsificados que en realidad contenían fentanilo, un opioide sintético 50 veces más poderoso que heroína, dijo un funcionario con conocimiento de la investigación.



El funcionario, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que la investigación está en curso, dijo que muchas píldoras estaban etiquetadas falsamente como Watson 385. Según el sitio web Drugs.com, esta etiqueta es utilizada para identificar píldoras que contienen una mezcla de acetaminofén (paracetamol) e hidrocodona, pero el funcionario dijo que al menos una de las píldoras dio positivo a fentanilo.



En un camerino en Paisley Park se encontraron aproximadamente una docena de tabletas, pero la inmensa mayoría estaba en frascos de vitamina C y aspirina que estaban metidos en una maleta y bolsos, incluido uno que llevaba Prince consigo con frecuencia.



Resultados de autopsia publicados en junio mostraron que Prince murió el 21 de abril por una sobredosis accidental de fentanilo. El funcionario que habló con la AP señaló que registros muestran que el músico de 57 años no tuvo recetas para ninguna sustancia controlada en el estado de Minnesota en los 12 meses previos a su muerte.



Las autoridades siguen investigando cómo obtuvo Prince los fármacos.



El fentanilo ha sido responsable de un aumento en el número de muertes por sobredosis en algunas partes del país. Cuando se oculta en píldoras falsas, los consumidores no siempre saben que están ingiriendo fentanilo, lo que incrementa el riesgo de una sobredosis fatal.