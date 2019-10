Concejo pide declarar feriado el 26 de febrero

Angélica Zapata, presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, ha informado de que envío una carta en la que propuso a la Asamblea Legislativa Departamental la declaratoria de feriado regional el jueves 26 de febrero, fecha en que se recordará los 454 años de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



“Creo que debe ser feriado el 26 de febrero, por qué es la fecha en la que nace Santa Cruz, vemos que en otros departamentos se declara feriado, entonces porque no acá. Esperamos que la Asamblea proyecte esa ley, se apruebe, se promulgue y el 26 celebremos juntos el nacimiento de Santa Cruz”, dijo la edil.



El pedido toma fuerza



El pedido que realizó el Concejo Municipal se apoya en la solicitud que también realizó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Castedo, y las damas cívicas en demandar a los asambleístas cruceños la aprobación del feriado regional.



Empresarios no quieren un feriado



Desde el sector empresarial, Wilfredo Rojo, presidente de la Cadex, reconoce que se ha perdido el fervor cívico en Santa Cruz, pero considera que con un feriado regional no se conseguirá recuperar el entusiasmo por la ciudad. El empresario propuso buscar otras alternativas que puedan contribuir a la celebración cívica del 26 de febrero.



“Deberíamos hacer una declaración cívica en cada empresa con una tolerancia de media hora para hacer los festejos dentro de las instituciones de forma obligatoria. Creo que un feriado, aparte del 24 de septiembre, no aportaría en nada al fervor cívico, lo considero muy perjudicial”, dijo Rojo.



Fundación de Santa Cruz de la Sierra



El 26 de febrero de 1561 Ñuflo de Chávez fundó, a orillas del río Sutós, al pie de las colinas Riquió y Turubó una nueva población, Santa Cruz de la Sierra.



En 1621, por decisión de un Cabildo, se trasladó a la punta de San Bartolomé y se unificó a San Lorenzo. Ambas fueron trasladadas dos veces, la primera vez a Cotoca y la segunda y definitiva a su lugar actual.