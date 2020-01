Nada peor que estar curado de espanto

La persistencia de los malos gobernantes en actuar con mañas, urdiendo trampas hasta el hartazgo, no responde únicamente al mal carácter que los pinta de cuerpo entero o al cinismo que alimentan sin asco. Esa persistencia va, además, tras un objetivo de efecto viral: curar de espanto a la gente a la que, durante la búsqueda de su aceptación y votos, prometen servir. Es la apuesta al sometimiento por cansancio, cuando no por simple ignorancia. Dos estados de la población por demás necesarios para que los primeros puedan dejar de ser simples gobernantes con fecha de caducidad, para transformarse en tiranos sin fecha de vencimiento.

Esta es la apuesta a la que parece estar jugando el actual Gobierno nacional desde que se instaló en Palacio Quemado en enero de 2006. Desde entonces, no ha habido un solo año en el que su prioridad fuera otra diferente a la de buscar cómo perpetuarse en el poder. A lo largo de 11 años ha ensayado de todo, incluida la salida constitucional de reformas parciales y total a la Carta Magna. Nada de eso le ha bastado. Agotadas las salidas legales, aunque varias de ellas forzadas como fue sin duda el referéndum del 21 de febrero de 2016, trata ahora de encontrar otras provocando fisuras en el ya enclenque andamiaje de la democracia boliviana, que sigue en construcción.

Para avanzar en su cometido, la cúpula gubernamental no ha dudado en echar mano de una serie de estrategias osadas, incluso violentas, que parecían estar dándole resultado, al menos hasta febrero del año pasado. Era notorio el cansancio en varios sectores de la sociedad boliviana, sobre todo en la clase política y en los medios de comunicación, los más golpeados por los ávidos de poder eterno. El impacto no tardó en llegar a sectores más amplios de la sociedad civil que comenzaron a ver con

impasibilidad preocupante los desafueros, males y daños que emergían desde el poder central y que contagiaron a más de un aspirante a tirano en

los otros niveles de gobierno.

Nada peor que esa maldición: la de estar curados de espanto. Es la peor respuesta que se pueda dar desde la ciudadanía frente a los excesos de quienes llegan al poder con el voto popular, pero que una vez allí desconocen no solo “la voz del pueblo”, sino todos y cada uno de los instrumentos que este tiene para elegir, fiscalizar, premiar o castigar a los elegidos. Está probado que nada los detendrá en su propósito, a no ser la determinación de una mayoría ciudadana que no está dispuesta a someterse a tirano alguno (ahora es el poder central, mañana será la vez del poder local o gremial). Y para ello, claro, el requisito básico es no estar curados de espanto