Apdhb dice que Gobierno ahora tiene la Defensoría

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, sumó críticas al trabajo del nuevo Defensor del Pueblo, David Tezanos, debido al retiro de personal y la designación de exautoridades ligadas al MAS como delegados.



"La Defensoría no tiene la independencia con la que fue fundada, ahora están poniendo a su gente y echando a quienes estuvieron en las pasadas dos gestiones. Ahora es una Defensoría del Gobierno, porque están poniendo a la gente del MAS", sostuvo la representante en entrevista con EL DEBER.



Ayer el nuevo Defensor informó que 27 personas fueron alejadas por la supresión de sus cargos y sostuvo que la afinidad ideológica no puede ser excluyente para la designación de representantes regionales, a tiempo de expresar que existe incertidumbre sobre el presupuesto para 2017.



"Los trabajadores tenían la esperanza de quedarse, la denuncia que recibí ayer viene de Cochabamba, que estaban despidiendo sin justificación. Nos dijeron que había una masacre total, de todos los que trabajaban en la Defensoría y eran independientes", agregó Carvajal.



La presidenta de la Asamblea Permanente agregó que "hay gente que viene y nos dice que ya no los atienden, nos dicen que ahora es la Defensoría del Gobierno y que no los atienden bien, yo no puedo ser más clara. Así como tienen la justicia, ahora también ya tienen su Defensoría".



Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, señaló ayer que "al tacho, definitivamente, se va al tacho la Defensoría del Pueblo, probablemente ahora pase al Ministerio de Justicia, instancia con la que nosotros hemos tenido demasiados problemas".