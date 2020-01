Bolivia anticipa envió de segundo avión a Ecuador

El ministro de Defensa anticipó el envío de un segundo avión Hércules a Ecuador con ayuda humanitaria. Se espera la autorización del presidente Evo Morales para que la nave parta en las próximas horas con un nuevo cargamento de enceres.



"Mañana posiblemente salga un segundo avión, llevando agua, alimento seco y todo lo que la embajada de Ecuador en La Paz pueda recaudar", explicó la autoridad, que retornó al país después de permanecer al menos dos días en la vecina nación, que fue sacudida por un terremoto.



Conoce más: Morales envía carta de solidaridad a Correa



Un primer envío, que salió el domingo, constó de 3.000 litros de agua, media tonelada de medicamentos y 50 especialistas en búsqueda y rescate del grupo SAR-FAB. Además de canes adiestrados para la búsqueda y rescate de supervivientes.



"Agradecer la solidaridad del personas de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea Boliviana. Allá no hay agua, no hay electricidad y no hay comida, la gente nos ha recibido muy bien y cuando volvamos vamos a dar a conocer los resultados que hemos logrado", dijo Ferreira.



Lea también: Imágenes aéreas de las zonas afectadas por sismo



Ecuador sufrió el sábado su peor terremoto en casi cuatro décadas con el saldo de al menos 400 muertos, unos 2.000 heridos y daños considerables en Guayaquil y otras zonas costeras. Aún se gestiona el envío de más ayuda.



Imagen del trabajo de los equipos bolivianos en Ecuador:,