Quintana lleva 'pruebas' y pide seriedad ante 'chats'

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentó ante la Fiscalía de La Paz, las pruebas y documentación correspondiente sobre la presunta "organización criminal" liderada por Gabriela Zapata y Cristina Choque.



La autoridad pidió "seriedad" ante los nuevos chats que lo vinculan con la exnovia de Evo Morales. "Yo creo que los periodistas tienen que ser más serios respecto al uso de chats y la lectura de chats", dijo a su salida del Ministerio Público.



El fin de semana se divulgaron en las redes sociales mensajes en los cuales se manifiesta: "Por favor amor ve la noticia de Carlos Valverde es recalcitrante no pude dormir, salió el tema del niño, por favor toma cartas en el asunto, parece que quieren afectar la imagen del sujeto… Lo llamo??", supuestamente un escrito de Zapata.



La autoridad sostuvo que "jamás vamos a acusar a nadie, difamar ni mancillar el honor ni la dignidad de ninguna persona mientras no tengamos el respaldo. Lo contrario es un acto de cobardía, es una bajeza calumniar, difamar, mentir".



Las pruebas apuntan a: Gabriela Zapata, Cristina Choque, el señor Alegría Sequeiros, Sigfrido Antelo y Marvin Ramírez, "quienes supuestamente están detrás de esta organización criminal “que ha cometido delitos complejos”.



La documentación señala que se llevaban adelante reuniones en la Unidad de Gestión Social de Zapata y Choque con empresarios nacionales y extranjeros “algunos de ellos con antecedentes de estafa a nivel internacional”.



Se trata de documentación–agregó- de cuentas bancarias, adquisiciones de bienes y otras evidencias que ratifican enriquecimiento ilícito y los otros delitos con los cuales se querelló el Ministerio de la Presidencia ante la Fiscalía.

Sobre lo escrito por Carlos Valverde, respecto al hijo de Zapata y Morales que "no existe", el ministro aseveró: "No voy a comentar sobre lo que dice el señor Valverde, lo que sí voy a reiterar es la sentencia inobjetable de la juez de familia que ha declarado que no existe el niño, frente a esa sentencia, lo que diga o deje de decir Valverde es intrascendente".



