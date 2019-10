Cecilia Bellido se hace cargo de QNMP

Silvana Cecilia Bellido Ávila asumió anoche la conducción de Que no me pierda (Red Uno) en reemplazo de Enrique Salazar, que fue despedido el viernes después de una discusión con la ministra de comunicación, Marianela Paco.



La presentadora de noticias del canal naranja tiene 17 años de trayectoria en el periodismo. Está casada desde hace cinco años con Rubén Paz y tiene dos hijos, Mariano (15) y Rubén Darío (3). “Estoy halagada” dijo Bellido después de ser presentada por César Galindo como la nueva conductora del programa de debates en Santa Cruz.



Despedida



Galindo, que está a cargo de la conducción del espacio en La Paz,

explicó en el inicio de la transmisión que “el viernes la Red Uno de Bolivia les comunicó que el contrato con Enrique Salazar había llegado a su fin”. Asimismo, hizo mención al ex jefe nacional de noticias de Red Uno. “A nombre de la empresa agradecemos el aporte laboral de Enrique y le deseamos éxitos en sus nuevos emprendimientos”, dijo.



Con pantalla compartida, en la que también aparecían Galindo y Mauricio Méndez, presentador de QNMP Cochabamba, Bellido aclaró que el espacio continuará con su formato de debates y su espacio solidario. Después presentó a Micaela Byren, como la nueva presentadora de noticias de espectáculos del programa.



La presentadora tarijeña estaba ligada hasta hace unas semanas con PAT