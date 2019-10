Transporte bloquea pese al llamado del Gobierno

Juan Yujra, dirigente de la coordinadora departamental del transporte pesado Santa Cruz, confirmó que desde la medianoche de este domingo bloquearán de forma indefinida las carreteras del país. En Santa Cruz instalarán zonas de bloqueo en los cuatro puntos cardinales.



La medida de presión exige la liberación de ocho dirigentes que se encuentran presos en la ciudad de Sucre.



El ministro de Economía, Luis Arce, dijo este domingo que no le compete al Gobierno atender el pedido de liberar a los dirigentes detenidos en Sucre y convocó nuevamente al diálogo al sector para evitar el bloqueo.



Yujra dijo que no asistirán al diálogo mientras sus compañeros transportistas no sean liberados.



“El bloqueo va pese al llamado al diálogo, queremos ver a nuestros compañeros afuera y sin arreglo. Desde la medianoche de hoy nadie sale y nadie entra al departamento”, dijo Yujra a EL DEBER, a través de un contacto telefónico.



Suspenderán salidas



Desde la terminal bimodal de buses Santa Cruz afirmaron que de confirmarse el bloqueo del transporte pesado los operadores suspenderán el servicio del transporte interprovincial e interdepartamental.



El primer bus que sale el lunes 18 de julio desde Santa Cruz es a las 5:30 con destino a Cochabamba. Esta salida y otras programadas para mañana se verán suspendidas en caso de confirmarse el bloqueo de carreteras.



Gobierno insiste en diálogo



Desde el Gobierno, el ministro Catacora pidió a la dirigencia del sector deponer de sus actitudes y que asistan al diálogo para dar continuidad a los avances que se lograron en las mesas de diálogo, tomando en cuenta que se remitió un borrado de preacuerdo de la mesa tributaria.