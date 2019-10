Bolivia dice que Chile está desesperado y aún aislado

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, consideró que Chile está desesperada y más aislada frente al respaldo que logra Bolivia a su causa marítima. Se considera una amenaza los ejercicio militares que inició ese país en la frontera el pasado domingo.



"Chile recurre a sus maniobras militares y va a recurrir a ello, pero es la desesperación de un Gobierno aislado, de un Gobierno internacionalmente aislado y lo aísla más. Usted cree que exhibiendo tanques vamos a convencer a la Corte de La Haya, no", sostuvo la autoridad en una conferencia de prensa en Potosí.



Conoce más: Más de 5.000 efectivos en ejercicio militar de Chile



Chile moviliza más de 5.000 soldados de sus tropas a la frontera con Perú y el país, dentro del marco del ejercicio "Huracán 2015", que desató duros cuestionamientos hacia la mandataria Michelle Bachelet, que presenciará el despliegue bélico.



"Son acciones que aíslan más a Chile, son acciones que marginan a Chile en el contexto internacional. Y más bien Bolivia, día que pasa, se posiciona mejor. La visita del presidente Evo a Europa ha sido extraordinaria, una gran victoria internacional", argumentó García Linera.



Lee también: Cuestionan a Bachelet por respaldo que logra Bolivia



La autoridad sostuvo que son los argumentos los que conquistan el apoyo mundial. "Se ha convertido en la causa mundial más importante y más noble la demanda marítima boliviana y hay que mantener ese apoyo de los pueblo", resaltó.



Para el vicepresidente existe una trilogía invencible en los argumentos frente a La Haya: "justicia, nosotros no somos los invasores, nos invadieron; derecho, nos apoyamos en los ámbitos del derecho internacional; y tercero, diálogo, diálogo, no imposición".



Puedes ver: Bachelet recibe un ‘mar’ de críticas por ejercicio militar



Las declaraciones del mandatario surgen en medio de las críticas que afronta Bachelet, que según políticos de su país, "en este caso la presidenta de la República, debe asumir un liderazgo y no lo está asumiendo".