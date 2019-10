Saga de los Vengadores logra jugosa recaudación

La secuela Vengadores: Era de Ultrón se convirtió en el segundo estreno con mayor recaudación de todos los tiempos en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, pero no pudo eclipsar el récord de su primera entrega, en 2012, según cifras provisorias de Exhibitor Relations.



La última edición de la película basada en los icónicos personajes de los cómics de Marvel recaudó 187,7 millones de dólares en su primer fin de semana, pero no sobrepasó los 207,4 millones de dólares que "The Avengers" sumó hace tres años.



La pelea y la NBA influyeron



Los analistas estimaron que la agenda del sábado copada por eventos deportivos como el esperado duelo entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao o las eliminatorias de la NBA podrían haber limitado la recaudación.



Para el analista de Exhibitor Relations Jeff Bock, al segundo episodio de la saga también le faltó el factor de novedad con el que contó la primera película, que reunió a superhéroes como el Capitán América, Hulk, Thor y Iron Man por primera vez en una sola película.



"Iba a ser difícil superar la primera película", dijo Bock a la AFP.

En esta edición los superhéroes luchan por salvar la Tierra de la destrucción a manos del robot Ultrón, al que pone su voz James Spader.



Otras películas con recaudaciones históricas



Con 6,3 millones de recaudación se ubicó en segundo lugar el drama fantástico "El secreto de Adaline", interpretada por Blake Lively como una mujer de los años 1920 que misteriosamente deja de envejecer después de un accidente de tránsito.



Tercero en la lista se situó el séptimo episodio de "Fast & Furious", conocida también como "Rápidos y Furiosos", que sumó otros 6,1 millones de dólares. El filme acumula 1.400 millones de dólares en todo el mundo tras cinco semanas en cartel.



La comedia "Paul Blart: Mall Cop 2", conocida en Latinoamérica como "Héroe de centro comercial 2", llegó al cuarto lugar con 5,5 millones de dólares, delante de "Home", una película animada, con 3,3 millones.



La versión de acción de Disney de "Cenicienta" quedó sexta con 2,4 millones, seguida de la película de ciencia ficción "Ex Machina" que obtuvo 2,2 millones.



En octava posición quedó la película de terror "Unfriended" con 2 millones de dólares, le sigue "El viaje más largo", protagonizada por Scott Eastwood, con 1,7 millones. Cierra la lista "La dama de oro" con menos de 1,7 millones.

