Aún no hay candidatos inscritos para elecciones

El plazo para la inscripción de los candidatos para pugnar por un cargo en las próximas elecciones subnacionales finaliza el 29 de diciembre pero a la fecha, ninguno oficializó su postulación ante el Tribunal Electoral Departamental (TED).



Con el feriado del 25 de diciembre por Navidad el plazo para el registro se acorta y el TED atenderá hasta la medianoche del lunes, último día de inscripción, a fin de cumplir con el plazo establecido en el calendario electoral.



El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Eulogio Núñez, explicó que ningún candidato oficializó su postulación hasta la fecha y solo recibieron renuncias de las autoridades que pretender ir a elecciones nuevamente.



“Ninguno se ha inscrito todavía y solo hemos recibido 18 renuncias para habilitarse como candidatos de distintas autoridades tales como el alcalde cruceño, Percy Fernández; el alcalde Montero, Mario Baptista y los concejales Rómel Pórcel y Ángelica Zapata”, indicó Núñez a EL DEBER.



El TED recibirá las inscripciones durante el fin de semana también, debido a que este jueves no habrá atención por el feriado por Navidad.



Proceso de inscripción



El presidente del TED explicó que entregaron un código de usuario a los delegados de los partidos políticos, que pretenden postular a candidatos en las próximas elecciones, para que rellenen las listas de sus postulantes en un sistema informático habilitado.



Para concretar la inscripción de las candidaturas, los delegados de los partidos deben entregar un disco con los datos de sus postulantes al TED, a fin de oficializar su participación en las elecciones.



Los documentos de los candidatos se pueden entregar desde el 30 de diciembre hasta el 8 de enero.



El TED emitirá una resolución con los candidatos habilitados el 12 de enero, luego de evaluar los requisitos presentados por las distintas agrupaciones.



Núñez explicó que todos los candidatos que opten por un cargo en el departamento deben inscribir sus candidaturas ante el TED. De no oficializar su postulación hasta el 29 de diciembre no podrán participar en las elecciones subnacionales del próximo 29 de marzo de 2015.



Propaganda política



Según el calendario electoral publicado por el TSE, la campaña electoral en actos públicos comienza el lunes 29 de diciembre y en los medios de comunicación 30 días antes del día de la elección.