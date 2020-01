Llega el primer vuelo de EEUU a Cuba tras 55 años

El primer vuelo comercial regular entre Estados Unidos y Cuba desde 1961 aterrizó este miércoles en el aeropuerto Abel Santamaría de la ciudad central de Santa Clara a las 10:57 hora de Cuba y Bolivia.



Se trata del vuelo 387 de la aerolínea estadounidense JetBlue, que despegó a las 10.06 horas desde la localidad de Fort Lauderdale (Florida) con turistas, periodistas y autoridades a bordo, entre ellos el secretario de Transporte de EE.UU



La aerolínea estadounidense JetBlue da inicio este miércoles a una nueva era en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos al enviar el primer vuelo comercial a la isla después de más de 50 años.



El aeropuerto de Fort Lauderdale (sureste de Florida) era una fiesta. Frente a la puerta de embarque de JetBlue, una banda de salsa en vivo cantaba clásicos como "Guantamera" y "Me voy pa"Mayarí", animando a viajeros y periodistas a bailar.



"A veces recordamos grandes momentos de la historia", dijo a la AFP Mark Gales, jefe ejecutivo del aeropuerto, mencionando la caída del muro de Berlín y la llegada del hombre a la Luna.



Parafraseando la célebre frase de Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la Luna, añadió: "Este es un pequeño vuelo para los pasajeros, pero un enorme avance en la reconexión de la humanidad".



Los pasajeros comenzaron a embarcar entre aplausos, gritos, lágrimas y globos de colores.



Uno de ellos, Domingo Santana, de 53 años, fue el primero en comprar el boleto del primer vuelo de línea a Cuba después de haber abandonado la isla cuando tenía seis años. "Estoy demasiado orgulloso, muy emocionado", dijo Santana. "Nunca fui a mi país, no conozco mi país. Es una gran oportunidad".



"Esta reapertura nos ha beneficiado", comentó otra pasajera, Aleisy Barreda, de 46 años. "No sólo en precios sino también en facilidades para comprar los boletos. ¡Ahora sólo falta tener más vacaciones!" El secretario de Transporte estadounidense, Anthony Foxx, viajará a Cuba "coincidiendo con este vuelo inaugural", informó el martes el ministerio de Transporte de la isla.



Es el primer vuelo regular entre los dos países desde 1961, cuando el tráfico aéreo fue suspendido víctima de la Guerra Fría.



Washington y La Habana acordaron en febrero de este año restablecer los vuelos comerciales, en un punto de inflexión en el paulatino restablecimiento de lazos diplomáticos que comenzó en julio de 2015.



"Es un hito histórico en las relaciones entre ambos países", comentó a la AFP Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida (FIU).



Los vuelos regulares "permitirán un movimiento más fluido de personas, mercancías, información e ideas entre dos lugares muy cercanos geográficamente pero muy distantes políticamente", añadió.



Cuba, de moda



El embargo de Washington aún prohíbe el turismo en Cuba, pero los estadounidenses pueden viajar dentro de otras 12 categorías. Las más utilizadas son el intercambio cultural o educativo.



"Hay mucho interés en Cuba, es un lugar que está caliente ahora mismo, se puso de moda", dijo Frank González, dueño de la agencia Mambí Tours que ofrece paquetes para estadounidenses con talleres de música o de santería.



Desde que el año pasado se liberó la posibilidad de viajar a Cuba, las visitas han marcado un récord: 161.000 en 2015, 77% más que el año anterior, de acuerdo al Ministerio de Turismo de la isla.



Desde 1979, los "charters" suplieron la demanda y hasta esta semana había apenas una treintena de vuelos diarios. Normalmente, el boleto en un charter a Cuba cuesta entre 400 y 500 dólares, mientras JetBlue cobrará 99 dólares la ida y cerca del doble ida y vuelta.



El vuelo inaugural está pilotado por el capitán Mark Luaces y el primer oficial Francisco Barreras, ambos estadounidenses de padres cubanos, informó JetBlue.



Será inaugurado con un "saludo con cañón de agua", una tradición en la aeronáutica en la que los aviones son bañados antes de partir por primera vez a un destino.



A este vuelo inicial le seguirá el jueves uno de Silver Airways, también a Santa Clara, y luego los de American Airlines a partir del 7 de septiembre.



La regularidad de los vuelos se incrementará hasta llegar a 110 diarios, 20 de ellos a La Habana.