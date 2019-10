La inspiradora historia de la ‘mujer más fea del mundo’

Cuando Lizzie Velásquez vio en YouTube un video titulado La mujer más fea del mundo se quedó petrificada. La mujer de la que hablaban era ella.



La texana tenía 17 años cuando experimentó la crueldad humana al leer los comentarios de dicho video. “¿Por qué la tendrían sus padres?”, “Que la quemen”, “Que se suicide”, “Quedé ciego al verla”, decían algunos.



“Lloré noches enteras. Era apenas una adolescente y pensé que mi vida había acabado”, recuerda Lizzie, que ahora tiene 26. Y eso que estaba acostumbrada al acoso diario por su aspecto.



Velásquez nació con dos enfermedades raras. Una de ellas, el síndrome de Marfan, una afección de los tejidos conectivos que se caracteriza por un aumento inusual de la longitud de los miembros.



Su segundo padecimiento es la lipodistrofia, que provoca una distribución anormal de la grasa corporal. Como consecuencia de ambas, Velásquez no puede ganar peso, no importa cuánto coma. La joven mide metro y medio y pesa 27 kilos.



Su historial médico incluye una cirugía ocular, una de oído, reconstrucción total de los pies, pruebas de densidad ósea e incontables entradas y salidas del hospital con el objetivo de determinar cuál era la enfermedad que sufría. No fue hasta el año pasado cuando por fin la diagnosticaron.



Cuando nació pesaba 1,2 kilos y los médicos dijeron a sus padres que no sabían cuánto viviría y que, en cualquier caso, tendrían que cuidar de ella por el resto de su vida. Y por esa actitud, asegura Velásquez que les debe a ellos su capacidad para pensar en positivo. Así lo hacía cuando la acosaban en la escuela o se burlaban de ella en la calle.



Sus padres le insistían en que debía ir al colegio con la cabeza alta, sonriente, y ser amable con todo el mundo, la trataran como la trataran. Y ese mensaje le quedó grabado.



Inspiración

Lizzie abrió su propio canal de YouTube para hacer saber a la gente quién era realmente la persona de la que hablaba el video de La mujer más fea del mundo y para animar a otros a sentirse cómodos en sus cuerpos. La iniciativa fue todo un éxito y ahora tiene 240.000 suscriptores.



También se asoció con Tina Meier, cuya hija Megan se suicidó después de haber sido acosada en Internet, y juntas están haciendo campaña para que los representantes del Congreso de EEUU voten a favor del primer proyecto de ley federal contra el acoso escolar.



De aprobarse, todas las escuelas del país tendrían que registrar cada uno de los casos. Además, se destinarían fondos federales a luchar contra este tipo de intimidación.



Además, su historia será recogida en un documental dirigido po Sara Hirsch Bordo,

El primer día en la guardería sus compañeros retrocedieron al verla, por miedo. Velásquez dice que la comunidad que la acompaña es increíble.