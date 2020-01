Tras el fallo, Facebook vuelve a mostrar las fotos

Entre aproximadamente las 11:00 y 13:00 de este jueves, la red social Facebook no mostró ningún tipo de imagen desde algunos dispositivos, según corroboró también el portal Down Detector, que muestra el rendimiento de la página a nivel mundial durante las últimas 24 horas.



El problema no fue general y ciertos dispositivos funcionaron con normalidad. No obstante, según reporta la misma página, desde esta tarde ya se pueden ver las imágenes nuevamente.



De momento la empresa no ha hecho ningún pronunciamiento oficial.



