Polastri: "Ahora ya no nos conectamos, vivimos así"

Gianfranco Polastri, quien es country manager de la empresa Google para Perú, Ecuador y Bolivia, habló sobre la importancia y la relevancia que ha tomado en los últimos años la búsqueda de productos y servicios a través de las plataformas on line.



Resaltó que el mercado boliviano tiene un gran potencial en este sentido, en especial, los anuncios mediante teléfonos celulares, ya que el número de usuarios se ha incrementado de forma exponencial en los últimos tres años. "No hay persona que no pase por Internet antes de realizar una compra", reflexiona.



En Bolivia durante el 2012, solo un 5% de la gente realizaba sus búsquedas en google a través de un móvil, en 2015 el porcentaje subió a 56.



"Es increíble la oportunidad que existe", indicó Polastri que ve aquí una posibilidad imperdible para las empresas que están en el país ya que se debe aprovechar que las personas ya "no se conectan", sino que viven así, "conectados".



El experto llegó a Santa Cruz a través de una iniciativa encarada por la empresa Sinapsis digital. La mañana de este lunes, habló en el auditorio de la Cainco sobre "tendencias y estrategias digitales". Arriba de esta nota, te mostramos en video, un poco de lo que fue su intervención.