El embarazo de una jirafa desata la locura en las redes

April, una jirafa embarazada de su cuarta cría en un zoológico del estado de Nueva York, se ha convertido en uno de los animales más célebres del mundo, seguida por millones de curiosos a través de una cámara que retransmite en directo cada segundo de su vida a la espera de que dé a luz.

"April sigue teniéndonos a todos con el alma en vilo. ¿Cuándo sucederá?", reza uno de los numerosos mensajes que ha publicado en Facebook el Animal Adventure Park, hogar de la ya famosa jirafa, de 15 años. "Todas las señales físicas indican que está lista para la 'fase de despegue'. Seguimos esperando pacientemente", agregan sus cuidadores, que han seguido los 15 meses de embarazo del animal.

Las actualizaciones sobre el estado de April, que el zoológico publica cinco veces al día, acumulan decenas de miles de "me gusta" y son compartidas por miles de seguidores más, que se declaran "obsesionados" con el animal.

Se calcula que más de 30 millones de personas se han conectado al canal de Youtube del Animal Adventure Park para observar cómo el animal, que según sus dueños permanece en una de las jaulas más grandes de EE.UU., se pasea de un lado a otro a la espera de que su retoño se anime a salir al mundo.

"Creo que necesito ayuda. Hola, mi nombre es Stephanie y soy adicta a observar a April", confiesa una seguidora en uno de los miles y miles de comentarios que han dejado los internautas en la actualización de turno. Las pasadas jornadas, alrededor de 100.000 personas observaban en un mismo momento a April, que se prevé dé a luz en los próximos días a una cría de cerca de 70 kilos y más de 180 centímetros de altura.

El Animal Adventure Park está aprovechando el tirón de la inesperada popularidad de la jirafa April, a la que dedican una página web, en la que ofrecen emoticonos animados, la venta de camisetas y demás recuerdos, y la opción de enviar donativos a la organización.

La idea de transmitir en directo el embarazo y parto de April surgió con fines prácticos, explica a Efe el dueño del centro, Jordan Patch, después de que un buen número de seguidores del Animal Adventure Park empezaran a enviar correos electrónicos diarios para conocer el estado de la jirafa.



"Pensamos en dar a nuestros seguidores la oportunidad de comprobar ellos mismos el estado de April y su progreso, y a la vez nos liberaba un poco la cuenta de correo", cuenta Patch, que apunta, sin embargo que ahora reciben "mucho más que una docena de correos diarios".



La retransmisión en vivo del embarazo de April, que comenzó el pasado 10 de febrero, se propagó rápidamente por la red y en poco más de 2 semanas contaba con decenas de miles de seguidores.



El porqué de la multitud de admiradores, opina Patch, es que la jirafa de por sí es un animal que fascina tanto a niños como a adultos, mientras que su parto destaca por el gran tamaño de la cría, que cae al suelo desde una altura de 1,8 metros, ya que la madre da a luz de pie.

Pero la popularidad de la jirafa ha venido también acompañada de algunos problemas, como las críticas constantes que reciben por parte de activistas que defienden los derechos de los animales.

"No todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos haciendo, porque hay gente que no apoya el cautiverio de los animales en general, y nos lo han hecho saber", afirma el propietario de April.

Estos activistas llevaron a la interrupción de la transmisión en vivo de Youtube el pasado 23 de febrero al denunciar el video por su "contenido sexual", una medida que automáticamente lleva a la retirada inmediata del material y que causó una avalancha de protestas de los seguidores de April.

Se espera que la protagonista indiscutible del Animal Park Adventure dé la bienvenida a su cría en los próximos días, aunque su dueño no se atreve a garantizar que sea así."Estoy sorprendido que no pasara la semana pasada, así que en mi opinión personal lo tendrá la semana que viene, pero desde luego, no puedo garantizar nada", dice Patch.

"Le pedimos al mundo que sea paciente, que deje a la madre naturaleza seguir su curso, y cuando sea pertinente April dará la bienvenida a una cría. Mientras -zanja- continuaremos vigilando a April, educando a sus seguidores y disfrutando de su embarazo".