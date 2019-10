García: La campaña por el 'No' a Evo tiene jefes

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que no existe campaña ciudadana por el "No" a la reelección de Evo Morales, en el referendo del próximo 21 de febrero y aseguró que los "jefes de campaña" son Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada, Gonzalo Sánchez Berzain, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Rubén Costas, entre otros.



"La campaña por el "No" no es ciudadana, lo que hay es campaña de extrema derecha, porque todas las fuerzas de derecha se han aliado contra el Gobierno", aseveró la autoridad en conferencia de prensa en la sede de Gobierno.



Sostuvo que "si dices No estás al lado de Sánchez Berazain; si dices Sí, estas al lado del pueblo. No hay una tercera opción, no hay Ni y por eso tienes que saber de qué lado estás" y consideró que las otras fuerzas inscritas para la campaña ante el Tribunal Supremo Electoral son brazos operativos de la derecha.



En la víspera el presidente Evo Morales afirmó que detrás de todos los que optan por el "No" está Estados Unidos (EEUU), mediante el NDI (instituto Nacional Demócrata). García Linera ratificó esos conceptos y se reservó decir sus fuentes.



"Es Sánchez Berazain y organismos extranjeros que están manejando dineros, hay viajes de exautoridades a Estados Unidos y no es solo por turismo, van a coordinar con el Departamento de Estado. Hay peleas entre viejos y nuevos derechistas que se reparten la plata", aseveró.



Increpó al gobernador de La Paz, Félix Patzi, preguntándose: "¿Cómo le explica a los alteños que camine del brazo y sea un único corazón con Sánchez Berazain y Goni? ¿Cómo puede justificar que ande de la mano con quien ha masacrado a los alteños?"



Sostuvo también que el Movimiento Al Socialismo (MAS) siempre sufrió por el comportamiento de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). "Ni modo, asumimos que en esta nueva elección vamos a tener una actitud adversa", detalló.