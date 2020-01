Velas y oraciones para las víctimas del atraco

Con banderas blancas, velas, flores y oraciones, los cruceños honraron la memoria de Lorena Torrez y Carlos Gutiérrez, los dos inocentes que perdieron la vida el pasado jueves en el atraco a Eurochronos.

Alrededor de unas 200 personas llegaron la noche de este martes a la puerta de la joyería para acompañar a los familiares y condenar la violencia en Santa Cruz.

Al promediar las 20.30, se celebró una misa católica. "Somos conscientes de la fragilidad en la que está fundamentada nuestra sociedad, en la que nos hemos visto corroidos por la falta de valores" manifestó el sacerdote Juan Crespo.

También recordó que "la base de la sociedad es la familia" y que ésta se encuentra en riesgo. "Se ven familias divididas, en conflicto, que tienen como consecuencia ciudadanos sin ilusión y sin rumbo", manifestó.

Lo que opina la gente

Varias personas compartieron con EL DEBER sus impresiones por el atraco y estas son algunas de las motivaciones que las llevaron a la participar en la 'Noche de luz':

"Es muy penoso para toda la población que esto haya sucedido (...) es una oportunidad para hablarle a las autoridades y pedirles que haya más seguridad para las personas", contó una mujer que trabaja cerca del lugar de los hechos.

"Solamente decir que lamentamos la pérdida de las víctimas, que no se vuelva a repetir porque es grave, a mi me duele mucho, me pongo en el lugar de su madre", dijo entre lágrimas una de las personas que acompañó la vigilia.

"Yo quiero que se aclare esto. Como ciudadana de Santa Cruz, quiero que se halle al culpable a quien disparó la joven y que no se quede impune la muerte de la jovencita", relató otra de las mujeres que participó del acto.

Al finalizar la velada, allegados de Ana Lorena Torrez la recordaron y dieron palabras de afecto en su memoria: