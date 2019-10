Clinton lanza cuenta de Twitter en español

El comité de campaña de la exsecretaria de Estado y aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, lanzó este miércoles una cuenta en la red social Twitter exclusivamente en español, para reforzar su campaña para las elecciones de noviembre.



"Es un hecho: Sobre (sic) 40 millones de personas hablan español en Estados Unidos. Hillary Clinton reconoce que la diversidad y el multiculturalismo es una de las fortalezas más grandes de nuestro país", informó el comité de campaña en una nota divulgada a la prensa.



"Algunos intentan silenciar a la comunidad latina o intentan dividir a nuestra nación con una retórica de odio. Sin embargo, aquí en la campaña de Hillary respetamos la tolerancia, inclusión y la diversidad. Ese es el espíritu detrás de @Hillary_esp", afirmó el comité.



En su primer mensaje en la nueva cuenta, Clinton sostuvo: "Deseo trabajar por ustedes, defenderlos y creo que a este punto (sic) la gente sabe que no me doy por vencida". El mensaje está acompañado de un corto video de presentación con datos de su biografía.



La cuenta "Hillary en español", disponible en @Hillary_esp, se suma a una página web exclusivamente en español lanzada la semana pasada y que aporta elementos sobre la campaña para las elecciones presidenciales.



Clinton es la única aspirante en carrera para conseguir la nominación de candidata presidencial por el Partido Demócrata, que realizará la próxima semana su convención nacional en Filadelfia.



La exsecretaria de Estado ya consiguió el número necesario de delegados y de esa forma la convención no tendrá sorpresas.

En las elecciones presidenciales de noviembre Clinton deberá enfrentarse al polémico millonario Donald Trump, quien esta semana selló su nominación presidencial por el conservador Partido Republicano.,

Le presentamos ¡Hillary en español!, una nueva cuenta para compartirles información sobre esta campaña presidencial. https://t.co/lBv55XOiox— Hillary en español (@Hillary_esp) 20 de julio de 2016 n