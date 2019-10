Ripley quiere mostrar sus tesoros en Latinoamérica

Ripley Entertainment, el emporio creado a partir de la popular historieta "Believe It or Not!" (Aunque usted no lo crea), se propone mostrar en 2017 a América Latina parte de su colección de objetos extraordinarios, acrecentada recientemente en Colombia.



Edward Meyer, vicepresidente de Exposiciones y Archivos del grupo fundado por Robert Ripley (1890-1949) hace 98 años, compró 78 objetos fuera de lo común en un recorrido por Medellín, Cartagena de Indias y Bogotá. La adquisición más valiosa fue un lote de 60 pinturas del tamaño de la cabeza de un alfiler hechas en los años 50 del siglo pasado por Ernesto Avilés Zambrano, quien a diferencia de los miniaturistas de hoy en día no usaba microscopio para pintar.



"Son muy hermosas. Las obras pertenecieron a (José María) Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, y estaban en manos de una familia colombiana", dijo el artista plástico y tenor Mateo Blanco, portavoz para asuntos relativos a América Latina de Ripley Entertainment y cuyas obras, hechas en materiales como pelo de perro, chocolate o maní, forman parte de las colecciones del grupo.



Meyer lleva casi 40 años recorriendo el mundo en busca de objetos insólitos, como lo hacía hasta su muerte en 1949 el dibujante Robert Ripley, quien supo captar el interés del ser humano por lo extraordinario en unas viñetas que se publicaban y divulgaban en medios de todo el mundo. Hoy Ripley Entertainment, propiedad de un grupo canadiense, cuenta con 95 atracciones en una decena de países que son visitadas por más de 14 millones de personas al año, según dice su página web.



Todas cumplen con los propósitos de educar y entretener que han marcado la actividad de este grupo empresarial desde sus inicios.

En el mundo hay 32 Odditoriums (de odd, rareza en inglés) de Ripley, cada uno con unos 500 objetos que son cambiados periódicamente para mantener la capacidad de asombrar, otra característica de Ripley.