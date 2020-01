Total espera solución al conflicto en Caraparicito

La empresa petrolera Total E&P Bolivie informó que la comunidad de Caraparicito aún no se beneficia con los proyectos financiados por la compañía porque abandonó la estructura orgánica de la Capitanía de Alto Parapetí.



La petrolera hizo conocer esa información mediante un comunicado de prensa después de que el capitán de esa comunidad, Hugo Molina, declaró que aún no se está recibiendo la compensación de Total por la construcción de la Planta de Tratamiento de Hidrocarburos Incahuasi.



"La comunidad de Caraparicito, por decisión de sus dirigentes, comunicó a Total en fecha 25 de abril de 2016 (que) abandonó la estructura orgánica de la Capitanía Alto Parapetí y por tanto dejó de participar del proceso de coordinación para la definición de los proyectos", indica la empresa.



Según las declaraciones de Molina a radio "Santa Cruz", la comunidad reclama "lo que corresponde a Caraparicito, hablamos de un monto de 1.360.000 bolivianos, eso está en el acta y es de conocimiento de la empresa Total".



El dirigente también afirmó que los problemas internos de las organizaciones no deberían ser un impedimento para los desembolsos.

En cambio Total explica en su documento que "en el caso de la Planta de Tratamiento de Hidrocarburos Incahuasi, la compensación por impacto socio-ambiental no mitigable a la Capitanía de Alto Parapetí se suscribió en julio del 2015 por un monto de 1.080.000 dólares. El convenio de compensación se firmó con la TCO Parapetí".



Añade que la empresa ahora "está a la espera de que las discrepancias internas entre la comunidad de Caraparicito y la Capitanía Alto Parapetí sean resueltas".



El tema de la compensación por impactos socio ambientales no mitigables por la construcción de las Líneas Laterales del Campo Incahuasi y Aquio (Ductos) "aún no ha sido acordado debido a que la Capitanía Alto Parapetí tiene una interpretación diferente respecto a la aplicación del D.S. N° 2195 respecto a los porcentajes de compensación".



Según la petrolera, se está esperando que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se pronuncien sobre el tema.