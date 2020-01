Macri ve difícil relación con Trump en el poder

El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo este miércoles que las propuestas del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, levantan "muros" en vez de crear redes, por lo que "no parece fácil" que su Gobierno pueda mantener la relación actual con Estados Unidos si gana las elecciones.



"Yo creo en las relaciones" y "no en levantar muros" por lo que "espero tener una contraparte que cree en lo mismo", apuntó el mandatario en una entrevista con la publicación digital Buzzfeed basada en las preguntas de ciudadanos realizas a través de las redes sociales.



Para el mandatario, que difundió el vídeo de sus respuestas en Facebook, las propuestas que ha realizado Trump son "justamente lo contrario", por lo que "no parece fácil" que pueda mantener la relación con el Gobierno estadounidense si el candidato republicano gana las elecciones.



No obstante, si llega ese momento, aseguró que intentará mantener el vínculo "estrecho, de mutuo beneficio, inteligente, maduro y abierto" que ha empezado a construir entre "los ciudadanos argentinos y los americanos", le "toque" quien le toque.



En ese sentido, hizo hincapié en la cooperación que existe entre ambos Ejecutivos para terminar con el terrorismo y el narcotráfico, dos problemas "gravísimos" que están "globalizados" y para los que, a su juicio, es fundamental trabajar en red.



"El narcotráfico avanzó como nunca antes estos últimos diez años", "favorecido por una Argentina aislada" durante los gobiernos kirchneristas, denunció Macri.



Tras años de desencuentros, la relación entre Estados Unidos y Argentina retomó vitalidad con la asunción de Macri -el pasado diciembre-, algo que se dejó notar especialmente en marzo pasado con la visita de Barack Obama al país suramericano.