Los Grammy Latino caldean el ambiente en Las Vegas

Todo está a punto en Las Vegas (Nevada) para el comienzo de los eventos previos a la gran fiesta de la música latina, los Grammy Latino, una ceremonia que este jueves reunirá a algunos de los mayores nombres de la industria en español como Ricky Martin, Alejandro Sanz o Maná.



Esos son los últimos nombres en sumarse a los artistas que se subirán al escenario del Grand Garden Arena del hotel MGM para actuar en directo, una lista donde ya figuran Pablo Alborán, Farruko, Prince Royce, Il Volo, Los Tigres del Norte, Mariachi Sol de México, Wisin y Julión Álvarez.



También aparecerán Banda El Recodo De Don Cruz Lizárraga, Bomba Estéreo con Will Smith, J Balvin, ChocQuibTown, Silvestre Dangond, Paula Fernandes, Fifth Harmony, Juan Luis Guerra, Nicky Jam, Natalia Jiménez, Natalia Lafourcade, Major Lazer y MØ, Maluma, Matisse, Omi, Espinoza Paz y Raquel Sofía.



La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y la cantante e intérprete puertorriqueña Roselyn Sánchez serán las presentadoras del evento.

Los mexicanos Leonel García y Natalia Lafourcade, con seis y cinco nominaciones respectivamente, parten como los grandes favoritos en la ceremonia.



Las categorías



García, de 40 años, competirá en la categoría de Grabación Del Año por "Ella Es" junto a Jorge Drexler, mientras que Lafourcade, de 31, estará presente con "Hasta La Raíz".



Sus rivales serán "Fiesta" (Bomba Estéreo), "Encanto" (Miguel Bosé), "Será (Vida De Hombre)" (Café Quijano), "La Vida Entera" (Camila y Marco Antonio Solís), "Tus Besos" (Juan Luis Guerra 4.40), "Disparo Al Corazón" (Ricky Martin), "Un Zombie A La Intemperie" (Alejandro Sanz) y "Ese Camino" (Julieta Venegas).



García, exintegrante del dúo musical Sin Bandera, y Lafourcade irán de la mano en las categorías de Álbum del Año y Canción Del Año -premio al compositor-, con "Hasta La Raíz"; aunque García, que ejerce como productor y coautor de ese trabajo, también presenta su tema "Recuerdas" en el campo de Canción Del Año.



Otros destacados entre los nominados son el dominicano Juan Luis Guerra y el español Alejandro Sanz, con cuatro candidaturas, las mismas que los ingenieros de sonido Edgar Barrera, Demián Nava y Alan Saucedo, así como el productor Cachorro López.



Pablo Alborán, Miguel Bosé, Café Quijano, Pedro Capó, El Cuarteto de Nos, Nicky Jam, Ricky Martin y Vicentico, entre otros, forman un amplio grupo con tres nominaciones.



El campo de Mejor Nuevo Artista se lo disputarán Kaay, Iván "Melón" Lewis, Manu Manzo, Matisse, Monsieur Periné, Julieta Rada, Tulipa Ruiz, Raquel Sofía, Vázquez Sounds y Vitrola Sintética.



La fiesta, no obstante, comenzará mañana con la entrega de los premios a la Excelencia Musical que recibirán los artistas Gato Barbieri, Ana Belén y Víctor Manuel, Angela Carrasco, Djavan, El Gran Combo De Puerto Rico y Pablo Milanés.



Asimismo, el consejo directivo de la Academia Latina de la Grabación entregará el premio que lleva su nombre al violinista uruguayo Federico Britos, al productor musical chileno Humberto Gatica y al compositor venezolano Chelique Sarabia.



El Premio del Consejo Directivo se concede a las personas que, más allá de sus interpretaciones, han realizado una contribución destacada en el campo de la grabación.



Por la noche será el turno de la gala homenaje al brasileño Roberto Carlos, que recibirá el premio a la Persona del Año.



La Academia contará con las actuaciones de Ana Carolina, Seu Jorge, Leslie Grace, Malú, Maluma, Melendi, Julieta Venegas, Camila, Paula Fernandes, Jesse & Joy, Víctor Manuelle, Romeo Santos, Alejandro Sanz, Carlos Vives y Dionne Warwick.



Todos ellos aportarán sus versiones de clásicos del célebre artista sobre el escenario del centro de eventos del hotel Mandalay Bay, de Las Vegas (Nevada).



El galardón se entrega a Roberto Carlos por sus "importantes contribuciones artísticas y sociales a la música y la cultura latina", indicó la organización.