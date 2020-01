Estatal Univida afirma que el 47% del parque automotor tiene SOAT

A 21 días del término del plazo para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT 2017), el 45% del parque automotor adquirió hasta el momento su seguro.

El gerente de la aseguradora estatal Univida, Roberto Ewel, pidió a la población no dejarse sorprender por el tiempo y comprar su seguro antes de que venza el plazo el 28 de febrero próximo.

"Hacemos un llamado a la población para que de una vez adquiera su SOAT 2017, ahora que no hay colas y que están todos los puntos de venta habilitados. No se queden para el final porque otra vez vamos a tener filas y ya no será responsabilidad nuestra", advirtió.

Más de 600 puntos de venta y vendedores ambulantes están habilitados en todo el país.

Según Univida, hay abastecimiento de viñetas y no existe ningún problema para la adquisición del seguro que empezó a comercializarse en diciembre.

Según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), el 2016, Bolivia contaba con un parque automotor de 1.688.708 unidades. En 2015 registró un total de 1.574.584 motorizados.