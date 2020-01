Tabacalera indemnizará a un adicto al cigarrillo

Un juez argentino determinó que la tabacalera Massalin Particulares deberá indemnizar con al menos 7.000 dólares a un hombre por la adicción "insuperable" que sufre al fumar desde hace casi 50 años los cigarros que vende la empresa, la cual apeló la sentencia, confirmó este jueves el denunciante.



El Juzgado Civil y Comercial número 14 de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, consideró que la tabacalera -que comercializa las principales marcas de cigarrillos, como Philip Morris o Marlboro, en el país austral- deberá pagar a Hugo César Lespada, de 65 años, 110.000 pesos (7.000 dólares) por la "adicción insuperable" que sufre.



Según contó a Efe Lespada, su objetivo es invertir dicha suma, que puede ascender a 300.000 pesos (19.500 dólares) por los "intereses" de llevar cinco décadas fumando, en un tratamiento médico "para poder terminar con este flagelo tan grande que es la nicotina".



La sentencia, que todavía no es definitiva debido a la apelación de la empresa, señala que "la prueba habla por sí sola sobre las dolencias" que sufre Lespada "luego de haber consumido por más de cuatro décadas los productos ofrecidos por la demandada".



El juez José Méndez Acosta, a cargo de la causa, admitió que no pudo confirmarse una "relación causal" entre haber fumado tabaco desde los años 70 y algunos perjuicios físicos denunciados, como las complicaciones en su sistema nervioso central, la severa disfunción sexual, el aumento de glucosa y lípidos o el proceso degenerativo de sus arterias.



Sin embargo, sí vio que exista un vínculo entre su "adicción insuperable" y el consumo, al considerar que la nicotina es "la fuente principal e inmediata" del "perjuicio psíquico" de Lespada.



El denunciante asegura que cuando inició el proceso judicial, hace ya 12 años, creía que las posibilidades de ganar a la tabacalera "eran muy pocas" y por eso celebra que el juez haya fallado a favor del "enfermo" y no de "los poderosos que contaminan a la sociedad".



"La Justicia tiene que estar favoreciendo a la salud, no a la droga", agrega.



El hombre empezó a fumar cuando era un "precoz adolescente" que practicaba varios deportes, como el fútbol o la natación, porque buscaba ser "más varonil, más grande" y lo intensificó al sentir el "efecto placentero" que le generaba.



Al poco tiempo, el hábito se convirtió en una necesidad y aunque sintió el "detrimento" que provocaba en su rendimiento físico, le resultó "imposible" evitar consumir una cantidad menor a veinte cigarrillos al día.



Lespada justifica su denuncia en que empezó a fumar empujado por la "publicidad engañosa e inductiva" realizada por Massalin Particulares, que, además, "no informaba con precisión, ni en forma detallada" sobre los riesgos derivados del consumo de cigarrillos ni de los daños que podían generar en su salud.



"Saben perfectamente que están vendiendo un veneno y no frenan", dijo a Efe.