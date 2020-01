Pedro Montes devolvió $us 21.000 por cobro irregular

“Estoy devolviendo la plata". Así el senador Pedro Montes (MAS) informó de que restituyó al Estado los $us 21.000 que la justicia determinó que cobró indebidamente de la Comibol. Dijo que no causó daños al Estado.



En 2016 se conoció que el Juzgado Tercero Administrativo de La Paz determinó que Montes hizo dos cobros de beneficios sociales de manera ilegal cuando renunció a la empresa minera Huanuni, en 2005. El primer cobro ilegal fue de $us 20.439,17 por beneficios sociales extralegales, y el segundo fue de $us 572,19 por desahucio, haciendo un total de $us 21.011,36