La crítica por la actitud con medios es unánime

Oficialismo, oposición y organizaciones de medios bolivianos coinciden en el repudio al maltrato de periodistas bolivianos en Chile. Mientras que es un tema del que en Chile todos, incluidos los periodistas, prefieren no opinar.Este medio intentó, desde La Paz, recoger opiniones de periodistas chilenos sobre la retención de nueve periodistas bolivianos que viajaron al vuelo inaugural Santa Cruz-Satiago de la aerolínea Latam y sobre la actitud contra un equipo de prensa de Bolivia TV que no pudo entrar a Chile. Sin embargo, todos los consultados se excusaron de pronunciarse.Políticos chilenos tampoco lo hicieron. La ministra de Comunicación, Gísela López, calificó de indignante el trato que Chile otorga a los periodistas bolivianos que en las últimas semanas sufrieron maltratos en ese país.“Queremos manifestar nuestra dura crítica respecto a estas violaciones que se están cometiendo a derechos universales, a derechos que tienen una protección del derecho internacional solamente por ser periodistas de Bolivia, eso no es correcto", reclamó López.El ministro de Gobierno, Carlos Romero, habla de “una serie de errores chilenos”; su colega de Justicia, Héctor Arce, señaló que “hacemos un llamado al Gobierno de Chile, esto le genera solo descrédito”.En la oposición, lo mismo. El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, se sumó. “Es un error de Chile coartar la libertad de expresión, porque atenta contra la transparencia del proceso”.La ANP protestó y en menos de una semana se pronunció tres veces en contra de los abusos de Chile. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Rubén Martínez, lamentó el maltrato, mientras que el periodista Mario Espinoza sentenció que preferiría que lo deporten antes que firmar cualquier papel a los chilenos