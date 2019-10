El agua de Tarija será sometida a pruebas

Tras el informe del Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo (Ceandi) de que el agua que llega a los hogares tarijeños no es potable, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) decidió tomar muestras del líquido para enviarlas a laboratorios de Santa Cruz y Cochabamba, en procura de confirmar o descartar ese extremo.



El presidente de esa organización vecinal, Edwin Rosas, dijo que el objetivo es conocer en qué condiciones está el agua suministrada por la Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt).



“Nos preocupa bastante el informe del Ceandi cuando nos dice que el agua no es apta para el consumo humano, pero se debe hacer otro estudio paralelo y certero para darle tranquilidad a la población”, expresó el dirigente.



Resultados del informe



Según el Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms), el 80% del agua que se abastece a la población no es potable, cuyo informe fue divulgado en la Segunda Cumbre Departamental del Agua, que se realizó la pasada semana.



El gerente general de Cosaalt, Benito Castillo, replicó el resultado, al indicar que garantizan agua potable que cumple con las normativas de calidad y que están dentro de los parámetros permisibles.



Castillo añadió que se toman muestras de agua que son enviadas al laboratorio de la cooperativa como parte del monitoreo constante sobre la potabilidad del líquido vital.