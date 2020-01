Hija de Zapata fue llevada a Cochabamba por familia

Paola, hermana de Gabriela Zapata, informó sobre la presencia de la hija de la exnovia de Evo Morales en el seno familiar en Cochabamba. La menor permanecía en La Paz, en la zona Sur, bajo el cuidado de María del Carmen Arce Rulón, enviada ayer a la cárcel.



"Tras angustia, impotencia y miedo la víctima real de este infierno volvió a su familia. Ella es lo único que defendimos. Te amamos!" (sic), escribió la también exdiputada de oposición en su perfil oficial en la red social Twitter.



Conoce más: Perou admite estar fuera y niega asesorar a Samuel



En una entrevista con EL DEBER, hace algunas semanas, ella dijo que "en febrero surgió la idea de encargarnos de la hija de mi hermana y hasta ahora la justicia no decretó nada respecto al tema, pero estamos a la espera".



Según la declaración oficial de Zapata, ella tiene dos hijos vivos, la menor que tiene 6 años y otro niño de dos años, aunque menciona que éste no vive en Bolivia y cuyo padre es “extranjero”, de hecho, el menor tiene apellido asiático y ella afirmó ante la comisión de fiscales que el menor no está registrado en el país.



Lea también: Envían a la cárcel a Arce y Fortún por el caso Zapata



Hace un par de semanas, Neiza Montaño, madre de Gabriela Zapata, sufrió un problema cardíaco, debido a la delicada situación que afronta la familia. En su momento la familia tramitó contratar algún defensor para la empresaria, debido a la complicada situación judicial que afronta.