Ministro admite 'negocios turbios' en Gestión Social

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, admitió que adentro de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social se realizaban "negocios turbios", en los que participaba Cristina Choque, quien era la jefa de la Unidad, y Gabriela Zapata, ex novia de Evo Morales.



"En este caso no nos tiembla la mano para imputar a otros funcionarios que han utilizado instalaciones, no estoy hablando del Palacio de Gobierno, es una pequeña oficina de Gestión Social en la que la señora Cristina Choque, en complicidad con Gabriela Zapata, hacían negocios turbios", aseveró la autoridad a la radio estatal.



Conoce más: Cae Cristina Choque por sus vínculos con Zapata



Negó por completo conocer a la ex pareja del primer mandatario, al grado de señalar que existe un "espacio sideral" entre ambos. Explicó que no existe ningún tipo de responsabilidad suya en el caso, señalando que desde la gestión pasada se inició la investigación.



"Si hubiera algún indicio o evidencia del ministro de la Presidencia, con Zapata o Chqoue, es obvio que tendríamos que asumir de la manera más honesta las responsabilidades, pero aquí no existe eso. Vamos a seguir siendo un escudo de defensa para impedir que cualquiera haga daño al proceso de cambio, al presidente o al Estado", afirmó Quintana.



Lea también: Relacionan al "entorno" de Zapata con Tuto y Samuel



Agregó que "esta investigación ha permitido sostener la detención de la señora Gabriela Zapata y en segundo lugar hemos concluido con la investigación sobre el papel de Chistina Choque, de quien en cuyas oficinas se realizan reuniones con privados".



En la víspera la ex jefa de Gestión Social fue aprehendida, acusada de facilitar ambientes, vehículos y hasta dinero a Zapata, que sostenía reuniones con empresarios privados para lograr rédito económico. Ahora permanece detenida en una cárcel de La Paz.