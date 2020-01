... cara a cara

_Abril ha comenzado con muchos problemas por las lluvias. Una de las mejores carreteras del país, que es la que conecta a Santa Cruz de la Sierra con la frontera argentina, quedó cortada y hay tres departamentos en alerta por inundaciones. Las dificultades no son nacionales, ya que los temporales afectan en este momento a zonas de Perú, de Argentina y de Colombia. Conviene en este momento activar de manera decidida y rápida los mecanismos de emergencia para evitar daños más graves. Los tres niveles de gobierno deberían poner el foco en los lugares más expuestos o afectados, sin descartar una coordinación internacional de actividades, sobre todo con los vecinos.

_La prevención es fundamental para evitar tragedias. Es por eso muy relevante el trabajo que ha desarrollado en casi dos años la Fundación Valeria Brychcy con mensajes de concienciación a colegiales y a adultos para que no conduzcan vehículos en estado de ebriedad. Es un trabajo hormiga pero que, a la larga, da resultados. Hay que resaltar el aporte de decenas de voluntarios, con mensajes directos y atractivos, que preparan mejor para la vida a muchas personas. Ojalá que se multipliquen estas iniciativas y que no terminen siendo aisladas. Necesitamos más campañas y que las apuestas públicas en la construcción de ciudadanía no sean tímidas.

_El director general de EL DEBER y ejecutivo de la SIP, Pedro Rivero Jordán, acaba de exponer recientemente en la asamblea de esa organización el hostigamiento a periodistas bolivianos en Chile y problemas que persisten en el país con la libertad de prensa. El periodismo no para de sufrir embates que buscan amedrentarlo.