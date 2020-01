TSE avala consultas por autonomía en 13 regiones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó la convocatoria para la consulta autonómica en 13 entidades territoriales. El 20 de noviembre habrá procesos electorales en regiones de seis departamentos. En Santa Cruz, los municipios de El Puente, El Torno y Bella votarán por aprobar o no sus cartas orgánicas, mientras que en Gutiérrez se consultará para la transformación a municipio indígena. Además, la región del Chaco votará por su autonomía regional.



La presidenta del TSE, Katia Uriona, informó que estas 13 entidades territoriales aprobaron los requisitos para acceder al voto autonómico. En un principio se tenía estimado que 32 regiones votarían para acceder a su autonomía. "Se aprobaron tres reglamentos para estos procesos y también el calendario electoral", detalló.



Al respecto, el vocal José Luis Exeni indicó que en el reglamento de propaganda y publicidad no se incluyó ningún obstáculo a la campaña por redes sociales. Dijo que ese aspecto no se tomó en cuenta en las reuniones de sala plena. "No lo haremos", sentenció.



El 20 de noviembre someterán a consulta sus normas básicas los municipios de Mojocoya y Sucre en Chuquisaca; Viacha en La Paz; Uru Chipaya en Oruro; la región del Gran Chaco en Tarija; Totora, Raqaypampa, Arque y Vinto en Cochabamba: Gutiérrez, El Torno, El Puente y Buena Vista en Santa Cruz.



De estos, el Gran Chaco aprobará su autonomía regional; Uru Chipaya, Mojocoya y Raqaypmpa consultarán sobre la vigencia o no de sus proyectos de estatutos autonómicos indígenas y Gutiérrez votará si accede o no a la autonomía indígena.