Protagonista de Lazy Town, en la fase final del cáncer

Stefán Karl Stefánsson, el actor islandés conocido por hacer del villano Robbie Rotten en Lazy Town, se encuentra en la fase final de su cáncer de páncreas. Así lo confirmó su esposa en Facebook.

El artista, que fue diagnosticado con la enfermedad en octubre de 2016, se sometió a diferentes tratamientos, pero ninguno surtió el efecto esperado. "La enfermedad está en el cuarto nivel y la esperanza de vida se redujo significativamente", anunció su mujer. "Sabemos que el tiempo es más preciado que nunca, y hemos decidido disfrutar de él mientras tengamos la oportunidad", añadió.

“Fue insoportable decirle a nuestros niños que su papá no podrá envejecer con ellos, y que el tiempo que tenemos juntos es escaso, pero fue un alivio no mentirles. Si alguien piensa que los niños no son capaces de tener una conversación profunda sobre la muerte y la vida, entonces están muy mal“, agregó.

El actor compartió en su Instagram una imagen con un optimista mensaje, diciendo "al final de cada tormenta, siempre hay un arcoíris de esperanza".