Reymi Ferreira Justiniano: “Cada puesto militar (en la frontera con Chile) costará 20 millones de bolivianos”

_ ¿Cómo avanza el plan de lucha contra el contrabando en la frontera con Chile?

Es un plan que presentó el comando en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) y tiene dos pilares. Uno es la estructuración de una fuerza especial de lucha contra el contrabando, un comando estratégico operacional con las mismas características que el comando estratégico de control de las drogas que tenemos. Estos comandos de lucha contra el narcotráfico operan en las zonas productoras de hoja de coca del país con éxito en coordinación con las fuerzas policiales. Ahora ante la nueva misión que se le asignó a las FFAA, la idea es que esta lucha no se haga con unidades regulares, sino con comandos operativos y que tenga características de entrenamiento y especialización. Inicialmente este comando trabajará en la frontera con Chile, pero está pensado operar en todas las fronteras del país. Un segundo eje es la instalación de cuarteles militares cada 30 kilómetros en la frontera.



_ ¿Cuánto es el presupuesto para la instalación de estos puestos militares?

No me gusta hablar de memoria, pero cada cuartel, puesto y equipado, está entre los Bs 15 y 20 millones. Estos cuarteles estarán muy bien equipados.



_ ¿Cuántos efectivos se necesitarán para este comando?

En una primera fase estaremos hablando de 1.500 efectivos, no está definido, pero es un cálculo en base a lo que pasa en la lucha contra el narcotráfico, pero tomando en cuenta la dimensión de la frontera. Ahora no se los desplegará inmediatamente sino hasta que tengan las condiciones. Nosotros enviamos a los F10 en un número muy reducido para fortalecer, porque quienes hacen el trabajo de interdicción son los puestos militares y la cantidad de personas involucradas al contrabando es mayor. La idea es que sean oficiales y suboficiales y no conscriptos.



_ ¿Cuáles son las zonas críticas del contrabando?

Sabaya es el caso emblemático. Ahí estuvieron involucradas hasta autoridades municipales. Ahora están Pisiga y Tambo Quemado porque ahí están los pasos fronterizos, pero también por el sur, por Sur Lípez (Potosí). No se olvide que están comprobados 112 pasos ilegales. Estamos evaluando dinamitar los pasos ilegales, a fin de que no se puedan rehabilitar fácilmente. El Gobierno de Chile se comprometió a cerrar 40 pasos ilegales, ojalá lo cumpla.



_ ¿Qué plazos existe para la implementación del plan?

Somos optimistas y, producto de esta nueva organización, estaríamos operando en agosto o septiembre.



_ ¿Qué resultados hay del trabajo de las fuerzas F10 en la frontera con Chile?

En solo una semana hemos logrado incautar $us 2 millones en la frontera con Chile y poco en el sur de Perú. Se hizo en semanas lo que no se pudo en meses y esto es debido a la efectividad de este grupo.



_ ¿Cómo opera el F10?

Hay un trabajo de inteligencia, dan el parte y seleccionan el lugar donde se los van a detener (a los contrabandistas), ya que hay lugares donde es imposible hacer el decomiso porque inmediatamente acude gente, esto porque tienen teléfonos satelitales. El F10 ingresa al lugar donde se hace difícil el apoyo. Disciplina y orden son las características de este grupo.