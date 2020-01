¿Visa o no visa? He ahí el dilema

Hemos parafraseado en el título la famosa sentencia “ser o no ser, he ahí el dilema”, original de la obra Hamlet de Williams Shakespeare. En nuestro más modesto caso boliviano no tenemos los problemas del ficticio príncipe de Dinamarca, pero sí hay un dilema. El tal dilema se refiere a la visa que el

Gobierno de Evo Morales exige a los estadounidenses para que ingresen a Bolivia. Sobre el particular, el jefe interino de la embajada de EEUU expresó su deseo de que el requisito del visado previo se elimine, a fin de promover un mayor ingreso de turistas norteamericanos al país. Por su parte, el canciller Fernando Huanacuni informó que no está limitado el visado de turismo para ciudadanos estadounidenses y que en la última gestión el ingreso de turistas del país del norte a Bolivia creció en 53%, en comparación a los últimos diez años.

No obstante, ha quedado instalada la polémica local. Se volvió a insistir en los círculos oficialistas -y en algunas notas de opinión- sobre la mentada “reciprocidad”, o sea, si Bolivia elimina la visa de ingreso a EEUU en simultáneo tendría que hacer lo propio. Pero aquí nos topamos con la realidad concreta. Es un hecho que en la vida diplomática las cosas van y vienen en función de estrictas reciprocidades, pero es también factor tangible que, en el caso de las visas estadounidenses, existe una enorme asimetría, la que no es tal solo con respecto a Bolivia, se da con muchas naciones del orbe a las que Washington también les exige visa de ingreso. Y esos numerosos estados -varios de ellos bastante más poderosos que Bolivia- nunca reciprocan, pues saben que les conviene la llegada de turistas “gringos” portando sus dólares para gastarlos. Ese pragmatismo se da casi universalmente por razones de practicidad y conveniencia. En este campo, reiteramos, no se mide la reciprocidad, lo que vale es la conveniencia propia, algo que no quiere admitir el régimen del MAS, cuyo jefe más bien cada tanto se desata en diatribas contra las autoridades de Washington y reitera teorías conspirativas de dudosa validez.

Como expresó un cronista de nuestra casa, si Evo Morales acaba de proponer la “ciudadanía universal” ¿por qué no da un paso adelante y procede así con los Estados Unidos? Sería un gesto unilateral positivo interesante y con seguridad, serviría además para reencaminar las relaciones bilaterales tras varios años de alejamiento. Es hora de revisar estos temas y solucionarlos mirando solo el interés nacional, no intereses ideológicos ni partidarios, mucho menos posiciones personales. Lo bueno para Bolivia debe estar por encima de todo.