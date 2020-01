Universitario sufre una quemadura en campaña

La mañana de este miércoles en la facultad de Ciencias Jurídicas, un estudiante de Derecho resultó herido con un petardo luego de que seguidores del frente Trinchera de Ciencias Políticas, lanzaran cohetes mientras gritaban arengas en favor de su candidato.



Pascual Nelson Falcón es el nombre del estudiante afectado que sufrió quemaduras en su pecho por lo que tuvo que ser trasladado de forma rápida hasta la clínica Niño Jesús, centro en el que funciona el seguro universitario.



Sus compañeros fueron quienes auxiliaron a Falcón, no sin antes discutir con algunas de las otras personas que formaban parte de la caravana estudiantil.



“Es una barbaridad todo lo que ocurre en la universidad. Música a todo volumen que no nos deja pasar clases, juegos de futbolines en la planta baja, llegando al colmo de la paciencia que traer un toro mecánico. Esto es una casa de estudio no un circo”, sostuvo Robín Danny Flores Arteaga, estudiante de Derecho.



Las elecciones se realizarán el venidero 8 de julio. Esta mañana también, otro grupo de universitarios cerró con candado los ingresos a los nuevo módulos de la estatal cruceña en reclamo a la habilitación del postulante a decano de la facultad de tecnología, Gonzalo Rojas.,

