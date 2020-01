COB dice que cita con Evo fijará salario

La Central Obrera Boliviana (COB) decidió cerrar el ciclo de negociaciones con los ministros del área económica y está a la espera de una convocatoria directa del presidente Evo Morales para tratar el incremento salarial final para este año.



Así lo informó anoche el secretario de Hacienda de la organización laboral, Óscar Tapia, al señalar que aguardan una comunicación desde Palacio Quemado para reunirse con el mandatario hasta el viernes.

Apuntó que en ese encuentro no solo definirán el porcentaje final de incremento al salario, sino también avances y resultados de las cuatro mesas de trabajo que se implementaron.

Hace tres días, el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo que “el avance en las cuatro mesas fue mínimo; no supera el 20%. En el tema salarial sorprende que el Gobierno no permita tener mínimamente techo. Esperamos fecha y hora para la reunión con el presidente. Es el compromiso del presidente para poder informar avances en la mesa productiva, no existen esos temas. Vamos a estar en las mismas condiciones o peores condiciones”, indicó Tapia.



Porcentaje

La COB reiteró que demandará un incremento salarial de entre un 15 y un 20%. El aumento inflacionario de 2016 fue del 4%.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, recordó que esperan una respuesta oficial a la propuesta del 6% de incremento al salario mínimo nacional y el 5% al haber básico, en función a los índices de la inflación y del crecimiento.