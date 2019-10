Evo aclara su relación con Zapata y el MAS arremete

Casi 35 horas después de la acusación de tráfico de influencias que formuló el periodista Carlos Valverde, ayer, cerca de las 10:00, el presidente Evo Morales salió a aclarar en una declaración de prensa que en 2005 conoció a la ahora gerenta comercial de la corporación China CAMC Engineering, Gabriela Zapata Montaño; que tuvo un hijo con ella en 2007, pero que su niño falleció; que ahora, a semanas de la consulta del 21 de febrero, la oposición usa a su hijo muerto como ‘guerra sucia’; por tanto negó haber cometido uso indebido de influencias.



Su respuesta se hizo esperar el jueves, jornada en la que el presidente estuvo ausente de la agenda pública, pero ayer, desde Santa Cruz, con el rostro endurecido, calificó las denuncias de ‘políticas’ y en tono de contraataque descalificó a sus acusadores.



“Después de 2007 corté todo contacto (con la hoy gerenta comercial de CAMC)”, aseguró Morales, para luego indicar que si hubiera tráfico de influencias con Zapata, el Gobierno no habría ejecutado la boleta de garantías ni rescindido uno de los siete contratos con el Estado que se adjudicó la firma china, la de obras para el tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo.



Moderación y contragolpe

En filas de la oposición, las respuestas a las aclaraciones del presidente fueron moderadas, entre los pedidos de una investigación y la evaluación del semblante afectado del mandatario.



“Nervioso, confuso, explica y explica y se complica”, evaluó Samuel Doria Medina, líder de UN y promotor del No a la repostulación. Más mesurado fue el líder de SOL.Bo, Luis Revilla, que señaló que “hay que tener cuidado con los temas personales” y con cosas que puedan dañar a las familias. “Pero de por medio también hay un tema sobre las contrataciones que hay que aclarar”, manifestó.



La bancada Demócrata, partido de Rubén Costas, planteó formar una comisión parlamentaria para investigar. Así lo dijo el diputado Luis Felipe Dorado. Pidió una investigación externa.



“Ese tema es personal, es privado, tiene que ver con un niño muerto. Pero viene la derecha y le ataca al presidente”, indicó el vicepresidente Álvaro García Linera. “Desde 2007, papá no tiene ningún contacto ni relación con la señora Zapata”, tuiteó Eva Liza Morales, hija del mandatario.?El presidente pidió a organismos de derechos humanos que se pronuncien sobre su caso, pero ninguno lo hizo ayer