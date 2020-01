Justiniano puede marcharse de Bolívar

Leonel Justiniano advirtió, este jueves, que dejará Bolívar si no recibe una mejora salarial. El volante cruceño pidió a la dirigencia del club ampliar su contrato para tener un aumento económico, pero no llegó a un acuerdo. Aseguró que en 2018 piensa ver otros rumbos por la negativa que recibió en el incremento que pidió.

“El tema está complicado, yo le pedí a los dirigentes ampliar mi contrato para tener un aumento en la parte económica y no hay acuerdo. Ustedes saben que los de la cantera hemos trabajado muy duro para lograr cosas importantes en Bolívar y abrirnos un espacio, hemos luchado desde abajo y me da rabia que no sepan valorar el esfuerzo que uno le da a este lindo club”, aseguró Justiniano.

El jugador se ha convertido en pieza clave dentro de la estructura que comanda el técnico Beñat San José. En el último torneo que ganaron los celestes, Justiniano estuvo en 20 de los 22 encuentros y anotó cinco tantos.