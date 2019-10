Entes estatales no podrán hacer campaña por redes

Las entidades estatales del nivel central y subnacional no podrán hacer campaña a favor o en contra de la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera, de cara al referendo del 21 de febrero, según un reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Los únicos que no podrán usar sus cuentas y páginas oficiales para hacer campaña y propaganda electoral son las entidades estatales del nivel central y subnacional", señala parte de un comunicado del órgano electoral.



Se indica que el "Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referendo", aprobado la pasada semana, tuvo especial énfasis en el uso de las redes sociales y las páginas web antes de la consulta a la población.



"El Reglamento garantiza a la ciudadanía la libre difusión de información, opiniones y debates en las redes. Sin embargo, exhorta a evitar mensajes de propaganda electoral negativa o de guerra sucia", cita la información.



El documento "reafirma que la realización de campaña no estará sujeta a ningún registro previo ante el Órgano Electoral. Por otra parte, abre la opción a que cualquier ciudadano o grupo de personas se expresen libremente en espacios públicos por cualquiera de las opciones en consulta".



Sostiene además que "la difusión de opiniones, informaciones y debates en los medios de comunicación son totalmente libres en ejercicio de la libertad de expresión, y con apego al derecho a la información", en el marco del equilibrio.



Concluye señalando que "la campaña en espacios públicos por parte de la ciudadanía no tendrá restricciones y podrá realizarse desde la aprobación del calendario electoral (el viernes) hasta tres días antes de los comicios".