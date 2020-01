Video inédito muestra a los Beatles en el camerino

Era el 1 de noviembre de 1965 y los Beatles, que vivían uno de los mejores momentos de su carrera, estaban por entrar a un programa de televisión en Australia.



Mientras esperaban el inicio del show en el camerino y se maquillaban para entrar en el plató; Dawn Swane, quien entonces trabajaba en la cadena Granada TV, recuerda que uno de los músicos británicos tomó la cámara de 8 milímetros y empezó a moverla.



"Estaba en la sala de maquillaje y estábamos bebiendo champán", contó Swane según un comunicado del National Film And Sound Archive (NFSA), publicado por la AFP. "No sé si fue John (Lennon) o Ringo (Starr) pero tomaron la cámara y dijeron "Esta no es manera de usarla" y la empezaron a mover de arriba abajo, todo el mundo estaba bromeando", añadió.



La secuencia sin audio de 49 segundos en blanco y negro, fue dada a conocer este martes y la puedes ver en este video. ,