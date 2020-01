Inicio de clases con retos y compromisos educativos

Wendy Fajardo (4) tuvo ayer su primera experiencia en la escuela. Comenzó el prekínder en el colegio Buenas Nuevas, por lo que, ansiosa, esperó entrar a su aula mientras revisaba su lonchera donde cargaba cereal para su merienda.



Como Wendy más de tres millones de estudiantes retornaron ayer a las aulas de unas 16.000 unidades educativas que existen en el país, informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien junto al presidente del Estado, Evo Morales, inauguró el año escolar en la ciudad de Oruro. En el acto, ambas autoridades se refirieron a los desafíos que depara este nuevo año.

Inicio con algunos incidentes

Las calles se llenaron de los colores de uniformes de los estudiantes, y en los establecimientos se vieron abrazos, risas, llantos y también muchas caritas de sueño en el primer día de clases.

Las escuelas abrieron la jornada con actos cívicos y con la presentación de los profesores. En algunos establecimientos hubo misa.



En algunas escuelas de la capital cruceña los padres de familia ganaron protagonismo por los problemas derivados del reordenamiento de los establecimientos. Esto sucedió en las unidades educativas Buenas Nuevas, San Marco, Tierras Nuevas El Carmen y Calama, donde se registraron enfrentamientos entre papás por el traslado de alumnos.

En La Paz también hubo algunos incidentes. Los padres de familia y alumnos del colegio Hugo Chávez bloquearon la avenida Mario Mercado exigiendo aulas para la unidad educativa, toda vez que no cuentan con la infraestructura para pasar clases.

Inauguración oficial

En Oruro, el presidente Morales pidió a los estudiantes dos cosas: respeto y disciplina, para obtener buenos resultados en su formación y garantizar la liberación tecnológica de Bolivia. "A los niños y estudiantes mucho respeto, mucha disciplina si queremos ser algo en la vida; respeto al papá, a la mamá y a los profesores", dijo en el acto inaugural realizado en la unidad educativa Los Ángeles de Nazaria Ignacia.



El jefe de Estado pidió a los estudiantes, padres de familia y maestros recuperar ambos valores, además remarcó la importancia de la “autoeducación y autodisciplina” para garantizar una buena educación.



El mandatario requirió a las autoridades educativas que incorporen en el currículo escolar la educación en valores, prescrita en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, como el ‘ama khilla (no seas flojo), ama llulla (no seas mentiroso) y ama sua (no seas ladrón), como una estrategia para la lucha contra la corrupción. “La falta de valores es lo que ocasiona la corrupción”, remarcó.



Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera inauguró la gestión escolar en la ciudad de El Alto, exhortando a los jóvenes a dedicar su tiempo al estudio para superarse y aportar al desarrollo del país. “Dediquen un tiempo para el estudio, no dejen para el fin de semana el hacer las tareas porque se acumulan”, aconsejó.



En el caso de El Alto, García Linera recordó que se construirá el Centro de Investigación Nuclear, por lo que insistió en pedir a los estudiantes mayor compromiso en su formación profesional. "Esta es un área gigante y se requieren profesionales capacitados y está en manos de ustedes, queremos que se preparen para ello", recomendó.

Tres compromisos

El ministro Aguilar anunció tres compromisos para la presente gestión: universalizar la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez; desburocratizar el proceso de planificación y evaluación para que sea más llevadero para el maestro, y continuar con la formación de maestros en todos los espacios y unidades educativas.

El ministro recordó que a través del Profocom se ha logrado que los maestros se formen como licenciados y que ahora se apostará para que alcancen la maestría.

La jornada en el país

En Oruro no solo hubo la entrega del colegio Los Ángeles de Nazaria Ignacia, sino que el alcalde Édgar Bazán anunció que la empresa estatal Quipus entregará 1.000 computadoras Kuaa a unidades educativas fiscales de esa región.



Dijo que desde el primer día de clases se está dotando de computadoras a todos los establecimientos educativos del sistema fiscal para que los estudiantes estén al tanto sobre el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.



En Beni, el comandante departamental de la Unidad Móvil para el Patrullaje en el Área Rural (Umopar), Yuliano Salvatierra, informó de que esa institución inició un ciclo de charlas de prevención contra el consumo de drogas en unidades educativas de Trinidad.

"Estamos iniciando el programa de prevención en estudiantes contra el consumo de drogas; esta actividad se está desarrollando en las nueve capitales de departamento", informó