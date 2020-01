¿Dejaremos de practicar sexo en 2030?

Una semana, tres meses, cuatro años sin sexo es lo que podrían estar viviendo hombres y mujeres de nuestro siglo, lo que vendría a apuntalar la teoría de David Spiegelhalter, un experto en estadísticas de la Universidad de Cambridge que dice que durante los últimos 30 años la frecuencia de sexo, al menos en su país, Reino Unido, bajó un 40%. Tal vez esas cifras no tengan alguna proyección en estas latitudes, pero evidentemente hay gente que tiene menos relaciones de lo que aparenta, porque hay quienes mienten para no sentirse menos.



La abstinencia sexual no deseada es un asunto delicado, pues una cosa es no querer y otra muy distinta es querer y no tener quién te provea el tentempié. Evidentemente, pese a la sobreoferta que hay en las redes y portales de citas, a muchas personas se les hace difícil alcanzar el bocadito, sea porque no tienen un vínculo estable y no les va lo casual, porque sufren disfunciones o porque atraviesan alguna crisis de pareja.



Aunque no hay estudios que indiquen seriamente sobre el impacto de la falta de sexo en la salud de la población, habida cuenta de que como bien dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad es un aspecto central del ser humano; es decir, es tan vital como cualquier otra función, indica el diario La Nación.



El sexo es salud



La práctica mejora la salud cardiovascular, nos mantiene delgados, sube la calidad del sueño y el estado de ánimo, pero la abstinencia no deseada aumentaría el riesgo de padecer todo lo contrario. "Puede tener un efecto visible en el día a día, en la calidad de vida, en el aspecto síquico y físico, altera la salud y también el estado de ánimo" coinciden los sexólogos.



Las que peor la pasan, parece, son las mujeres y especialmente aquellas que son sedentarias, las que no hacen ejercicio, ni los eróticos ni de los otros. Un estudio de la Universidad de Tufts (Massachusetts) publicado en el Journal of American Medical Association apuntaba a que "practicar sexo con una frecuencia inferior a tres veces por semana multiplica en 3,5 el riesgo de sufrir un infarto cardiovascular en las mujeres." Y peor, puede ocasionar muerte súbita, arterioesclerosis, enfermedades respiratorias, hipertensión y patologías de la piel.



Culpa de la tecnología



?Antes apagábamos la tele y bastaba, hoy llevamos toda la tecnología a la cama. Esto en referencia a la estadística inglesa de Spiegelhalter, todo esto es culpa de la tecnología. Décadas atrás, cuando no íbamos a la cama con celulares ni tabletas y la tele terminaba a las 23:00, no había nada mejor que hacer antes de dormir. En los años noventa los ingleses de entre 16 y 64 años tenían cerca de cinco encuentros al mes. Hoy apenas tres, de acuerdo con los datos obtenidos por Natsal, Encuestas Nacionales Británicas de Actitudes Sexuales y Estilos de Vida. A este ritmo, calcula el científico, la humanidad podría quedarse sin sexo para el año 2030.

?