Piden impuestos por robots que sirven al humano

Los robots han llegado a la sociedad para quedarse y entre las muchas incertidumbres que genera este nuevo salto tecnológico existe una dimensión fiscal, donde cada más voces que reclaman que los androides que sustituyan a humanos coticen por el trabajo que desempeñen.

Es el argumento que defienden, con diferentes matices, el hombre más rico del mundo, Bill Gates; el candidato socialista a la presidencia de Francia, Benoït Hamon, o la eurodiputada luxemburguesa Mady Delvaux, ponente del informe aprobado por la Eurocámara para reclamar a la Comisión Europea (CE) una legislación específica sobre robots.

"Personalmente, lo apoyo. Pero creo que no hay que decidirlo mañana. Hay que hacer estudios y abordar las cuestiones técnicas. No se le puede poner un impuesto a todos los robots, hay que decidir a cuáles", explica Delvaux sobre un futuro a caballo entre la alta tecnología y la ciencia ficción.

El texto que adoptó en febrero el Parlamento Europeo, que no tiene carácter vinculante, se centra en "la seguridad, la privacidad, la integridad, la dignidad, la autonomía y la propiedad de los datos", aborda cuestiones éticas y solicita una agencia europea de robótica.

Pero no recoge el capítulo dedicado a un hipotético gravamen para que las máquinas con inteligencia artificial coticen, para compensar la pérdida de ingresos públicos que dejarán de percibir los Estados por las tributaciones de rentas de trabajo que desaparecerán. "Me parece muy chocante que la gente rechace la discusión. Francamente, no lo entiendo", prosigue Delvaux, que considera que el concepto "ni si siquiera es revolucionario" pues es "una discusión tan antigua como los propios impuestos".

Un informe publicado el pasado mayo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntaba que los robots amenazan al 9 % de los puestos de trabajo de las economías altamente desarrolladas, y un 12 % en la española, en lo que algunos economistas ya llaman "la cuarta revolución industrial".

Delvaux confía en que la Comisión Europea haga una propuesta legislativa sobre robótica durante el presente año, probablemente dedicada al sector del automóvil, donde los vehículos sin conductor son ya una realidad.

Después, en "unos cinco o diez años", se democratizarán los robots para el cuidado de las personas, preludio de un desembarco aún más profundo de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los seres humanos, lo que implica que máquinas y personas competirán en el mismo mercado laboral.