Evo pide investigación de los contratos con CAMC

El presidente Evo Morales instruyó el miércoles a la Contraloría General del Estado investigar los procesos administrativos que se aplicaron en la firma de contratos que suscribió el Gobierno con la empresa china CAMC, a fin de que se pueda despejar dudas sobre si hubo o no presunto tráfico de influencia.



"La Contraloría debe investigar de manera inmediata y decir la verdad sobre los contratos con CMAC. Pido a la Contraloría que diga la verdad, por eso estamos pidiendo de manera pública una profunda investigación a esta empresa", dijo el mandatario en una escueta conferencia ofrecida en Oruro.



El presidente leyó un mensaje en directo, luego hizo un comentario durante un par de minutos y después se retiró de la sala.



Evo denuncia guerra sucia



Antes de abandonar la sala, el mandatario lamentó la guerra sucia a la que está recurriendo la derecha a menos de 11 días de que se lleve a cabo el referendo que busca modificar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE) y apruebe la candidatura del binomio Evo Morales, Álvaro García Linera a las elecciones generales de 2019.



"No conozco ese llamado tráfico de influencias, no conozco el tema de corrupción, pero cuando se acercan eventos democráticos como el referendo, cualquier acusación y mentiras saldrán", añadió.



Denuncia de tráfico de influencias



La decisión del mandatario se da días después de que el periodista Carlos Valverde denunciara un presunto tráfico de influencias del Gobierno en la adjudicación de importantes proyectos en favor de la empresa china CAMC, firma en la que su expareja Gabriela Zapata ejerce como gerente comercial.



Gobierno se querella contra CAMC



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el 7 de enero de 2016 el Gobierno ha iniciado una querella penal por el delito de incumplimiento de contrato contra el representante legal de la empresa china CAMC.



Añadió que no hubo favoritismo del Gobierno para con la firma china, al señalar que desde 2013 a 2015 su Ministerio advirtió que la empresa no cumplió el avance expectante para la ejecución del proyecto, solo tuvo un 17% de avance, y ante el retraso el Gobierno disolvió el contrato y ejecutaron los 21 millones de dólares de la boleta de garantías.