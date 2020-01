Colombia invitó tres veces a Bolivia para acto de paz

La ministra de relaciones exteriores de Colombia, Ángela Holguín, dijo sentirse sorprendida con la ausencia de Evo Morales, pues la delegación de Bolivia ya había confirmado su participación. Sostienen que se invitó tres veces a Bolivia, de acuerdo a lafm.com.co.



La canciller dijo que el Gobierno Nacional manifestó "el hecho de que la comunidad internacional nos acompañara" y añadió que fueron los presidentes y diferentes cancilleres del mundo los que mostraron su deseo de estar en la ceremonia en Cartagena, pero reconoció que le insistió el gobierno de Bolivia.



Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca, sostuvo: "que me muestren la invitación", as tiempo de explicar que "no ha habido una comunicación del presidente (Juan Manuel Santos). No llegó esta llamada, a pasar de haber mostrado nuestro interés de participar".



Holguín aseveró: "tomé mi teléfono y llamé a David Choquehuanca para decirle ‘los estamos esperando’, y que aunque no manifestaron que querían asistir, les dejé claro la intensión de hacerlos participes”, añadió que fue un ejercicio que repitió la viceministra Pati Londoño, y que luego repitió la canciller Holgín en New York durante la asamblea de las Naciones Unidas, donde Bolivia confirmó su asistencia.



Ayer el presidente Morales manifestó: "hoy Colombia un tema importante, quiero aclarar ante la opinión pública, claro quién no quisiera participar; sin embargo, tampoco somos metiches, no hemos recibido ninguna llamada, invitación, sé que algunos presidente están en el acto".



De acuerdo a la información que llegó desde Bogotá, Morales figuraba en la lista de invitados, junto a otros 14 presidentes, 27 cancilleres y 10 miembros de organismos internacionales. La embajadora de Colombia en Bolivia, Edith Andrade, garantizó ayer que el mandatario fue convocado a participar del momento histórico.