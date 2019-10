Autoridad judicial sugiere estado de sitio en Potosí

La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Mirtha Camacho, sugirió al Gobierno disponer un estado de sitio en el país ante las protestas de ciudadanos potosinos, que generaron hechos de violencia en La Paz.



"Tengo entendido que los ministros intentaron dialogar, si no quieren, pues tenemos no más que hacer uso de lo que establece la Constitución Política del Estado y es establecer un estado de sitio en el departamento de Potosí, donde se está convulsionando", señaló, de acuerdo a ABI.



La autoridad, que preside la Sala Segunda de esa instancia nacional, criticó a la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) por no asistir al diálogo con ministros y señaló que la medida radical logrará las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa.



"Yo solicito que la parte ejecutiva del país tome ya las decisiones pertinentes, cuando no manda la razón, no manda la lógica tenemos que hacer uso el estado de sitio", reiteró la autoridad que es procesada por varias denuncias en su contra.