Muñecas musulmanas carecen de rasgos faciales

La muñeca "Deeni Doll" no tiene nariz, boca ni posee ojos. Fue concebido en Gran Bretaña por Ridhwana B, exprofesora de una escuela musulmana. Sus particulares características tienen que ver con las leyes islámicas.



La muñeca, que se vende por 40 dólares, está fabricada en China y fue concebida por Ridhwana B, exprofesora en una escuela musulmana.



"Hay una ley islámica que prohíbe la representación de rasgos faciales de ningún tipo y que incluye fotografías, esculturas y, en este caso, las muñecas", explica la creadora de la muñeca.



Según ella, la idea surgió al hablar con algunos padres que estaban preocupados por las muñecas con rasgos faciales. "Algunos padres no van a dejar a sus hijos tener muñecas durante la noche, ya que no se permite la presencia de ojos en la habitación", explicó Ridhwana B.